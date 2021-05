Plan de acțiune al UE către “Reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului”. Europarlamentarul român Dan Motreanu anunță lansarea planului de acțiune al UE pentru reducerea la zero a poluării. „Un obiectiv esențial al Green Deal”, subliniază Dan Motreanu.

Planul stabilește o viziune integrată pentru 2050: o lume în care poluarea să fie redusă la niveluri care să nu mai fie dăunătoare sănătății umane și ecosistemelor naturale, precum și etapele necesare pentru a atinge acest obiectiv.



Planul prezintă o serie de inițiative și acțiuni, printre care:



– alinierea în mai mare măsură a standardelor de calitate a aerului la cele mai recente recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății;



– revizuirea standardelor de calitate a apei, inclusiv a apei din râurile și mările din UE;



– reducerea poluării solului și intensificarea procesului de regenerare a solului;



– revizuirea majorității actelor legislative ale UE în materie de deșeuri pentru a le adapta la principiile economiei curate și circulare;



– prezentarea unui tablou de bord al performanței ecologice a regiunilor UE pentru a promova ambiția de reducere la zero a poluării în toate regiunile UE;



– consolidarea centrelor de cunoaștere ale UE pentru reducerea la zero a poluării și reunirea părților interesate în cadrul Platformei părților interesate privind reducerea la zero a poluării;



– consolidarea asigurării respectării măsurilor de reducere la zero a poluării împreună cu autoritățile de mediu și alte autorități de aplicare a legii.



Împreună cu Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice, adoptată anul trecut, acest plan de măsuri transpune în practică ambiția UE de reducere la zero a poluării pentru un mediu fără substanțe toxice.- Dan Motreanu

Sursa: Realitatea de Arges