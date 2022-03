Dirijorul Giovanni Pompeo, directorul Festivalului din Matera, Capitala Culturală a Culturii în 2019, a adresat un mesaj după concertul susținut alături de orchestra Filarmonica Ion Dumitrescu și vizita în Râmnicu Vâlcea.

Dirijorul vorbește în mesajul postat pe pagina de socializare despre concertul din România, care a avut în program Simfonia I a lui Brahms. Cântată în toată frumusețea și complexitatea ei de interpretarea magnifică a Orchestrei Simfonice și Filarmonice „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea„, scrie Giovanni Pompeo

Dirijorul felicită artiștii pentru entuziasm, profesionalism și generozitate și își exprimă aprecierea pentru Managerul Filarmonicii, Prof. Petrut Constantinescu, care ghidează cu profesionalism, empatie și respect evenimentele și spectacolele Filarmonicii vâlcene

Felice per il concerto di lunedì sera in Romania: la Prima Sinfonia di Brahms resa in tutta la sua bellezza e complessità dalla magnifica esecuzione dell’Orchestra Sinfonica e Filarmonica “Jon Dumitrescu” di Râmnicu Vâlcea.

Sin dalle prove ho percepito chiaramente la piena individualità di ogni musicista, aspetto che si è poi valorizzato e trasformato, magicamente, in un corpo unico, che ha respirato, vibrato e vissuto ogni istante “insieme”: è ciò che significa essere una vera „orchestra”!

Vivissimi complimenti a tutte e tutti i Professori, per essersi spesi sino alla fine, con forte entusiasmo e professionalità e per aver lavorato con tanta generosità e fiducia, con una menzione particolare per le prime parti, che hanno eseguito i tanti „soli” con impegno e cuore.

I miei più vivi apprezzamenti al Manager della Filarmonica Prof. Petrut Constantinescu, per la grande professionalità, per l’empatia e per il rispetto con cui guida questa splendida realtà. Lo ringrazio per l’opportunità e per la squisita ospitalità, che mi ha consentito di apprezzare la bellezza del posto: tanto verde, tanti fiori…davvero una scoperta!

Ringrazio la collaboratrice artistica, lo staff e quanti hanno collaborato nella buona riuscita del concerto.

Grazie mille, infine, ma non da ultimo, al pubblico, per aver vivamente apprezzato il nostro lavoro.

Sursa: Realitatea de Valcea