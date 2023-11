Echipa Realitatea PLUS a fost agresată de avocatul mafiei gunoielor. Deranjat că a fost surprins în timp ce râdea la țigară tocmai cu avocatul care reprezintă Primăria Sectorului 1 în acest dosar. Iancu Toader a devenit agresiv, a încercat să smulgă din mână telefonul reporterului nostru și i-a cerut să nu-l mai filmeze deși se afla pe domeniul public. Înainte de acest moment, i-am cerut și prin sms un punct de vedere avocatului, însă acesta a răspuns sfidător și a spus că nu știe cine sau ce este Realitatea PLUS.

Iancu Toader, avocat Romprest: Vă rog frumos, nu mă filmați!

Reporter: De ce nu vreți să ne dați câteva vorbe?

Iancu Toader, avocat Romprest: Din punctul meu de vedere voi de la Realitatea nu existați. Pentru mine. Dar vă rog frumos opriți ăsta.

Reporter: Nu puneți mâna pe el, vă rog mult.

Iancu Toader, avocat Romprest: Plecați din fața mea!

Reporter: Eu trebuie să vă cer un punct de vedere.

Iancu Toader, avocat Romprest: Dumneavoastră nu aveți dreptul. Dacă nu vrei să devin altfel vă rog frumos nu mă filmați.

La momentul ieșirii avocatului Iancu Toader, jurnalistul Realitatea PLUS a încercat, din nou, să obțină o clarificare de la avocatul Romprest. „Nu are rost să discutăm, nu vreau să fiu filmat. Iar mergem în instanță? Dacă bruscați și faceți tot felul de chestii calomnioase veți suporta rigorile legii. Am dreptul să refuz orice comunicare cu presa. Am avut un dosar astăzi, noi muncim spre deosebire de alții, nu văd rostul să faceți o discuție. Dumneavoastră aveți un interes cu totul altul decât cel jurnalistic, părerea mea”, a spus avocatul Romprest.

„În momentul în care o persoană face acest gest și te amenință, normal că te face să te dai doi pași mai în spate, să iei distanță, ceea ce am făcut și eu mai devreme. În fapt, am fost forțat să încetez în a-l filma pe avocat pentru a nu cauza un incident în fața Tribunalului. Este un act de intimidare. Am interpretat-o ca pe o amenințare voalată. Am încercat să obțin clarificări suplimentare a ceea ce a spus: să nu-l facem să-și schimbe comportamentul. Acesta nu a vrut să dea niciun răspuns”, a precizat jurnalistul Realitatea PLUS.