Farmacistul-șef al Spitalului Județean Vâlcea, George Apostolescu, sponsorizat de giganți farma cu peste 37.000 de lei în ultimii ani

Congrese internaționale, cazare de lux, transport, mese și taxe de participare plătite integral de companii farmaceutice – toate acestea se regăsesc în declarațiile de sponsorizare depuse de farmacistul-șef de la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, Florian George Apostolescu, în ultimii trei ani. Sumele sunt considerabile, iar întrebarea inevitabilă este: ce primește industria în schimbul acestor generozități?

Călătorii pe banii industriei farmaceutice

Potrivit Platformei Naționale de Raportare a Sponsorizărilor în Domeniul Sănătății, farmacistul Apostolescu a fost sponsorizat în repetate rânduri de către companii precum Vifor Pharma, Ewopharma sau Medochemie, pentru participarea la congrese naționale și internaționale.

Spre exemplu, în martie 2024, compania Ewopharma România SRL a acoperit integral participarea farmacistului la Congresul European al Asociației Farmaciștilor de Spital de la Bordeaux, Franța. Sponsorizarea – în valoare de 11.445,68 RON – a inclus taxa de participare, cazare și transport.

În 2023, numele lui George Apostolescu apare din nou pe lista beneficiarilor industriei farma:

Vifor Pharma România SRL a oferit o sponsorizare de 9.325,31 RON pentru participarea la Congresul EAHP 2023 (European Association of Hospital Pharmacists).

a oferit o sponsorizare de pentru participarea la (European Association of Hospital Pharmacists). Medochemie România SRL a sponsorizat cu 1.250 RON participarea la congresul GPATI Timișoara.

Anul 2022 – excursie farmaceutică de 15.000 lei la congresul FIP

Un caz emblematic este sponsorizarea primită în 2022 pentru participarea la FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, desfășurat în perioada 18-22 septembrie 2022.

Compania Vifor Pharma România SRL a acoperit toate cheltuielile, până la cel mai mic detaliu:

Transport: 4.973,75 RON

4.973,75 RON Taxe de participare: 3.557,81 RON

3.557,81 RON Mese: 707,71 RON + 195,03 RON

707,71 RON + 195,03 RON Cazare: peste 5.200 RON (în 4 tranșe distincte)

peste 5.200 RON (în 4 tranșe distincte) Transferuri: 489,11 RON

Totalul sponsorizării a ajuns la 15.137,72 RON.

Peste 37.000 lei în trei ani. Dar ce câștigă sponsorii?

În total, doar din datele publice, George Apostolescu a beneficiat de sponsorizări de aproximativ 37.158 de lei între 2022 și 2024. Deși legea permite astfel de sponsorizări, ele ridică probleme etice majore într-un sistem medical deja vulnerabil la influențele comerciale.

Farmacistul-șef al unui spital județean este direct implicat în selectarea și achiziționarea de medicamente. A avea o relație financiară – chiar declarată – cu firmele care furnizează aceste produse, poate ridica suspiciuni privind imparțialitatea, prioritizarea anumitor producători în detrimentul altora sau chiar influențarea deciziilor medicale și de achiziție.

Un sistem „legal”, dar opac și profund viciat

Deși declarațiile sunt făcute publice, transparența se oprește aici. Nu există informații despre posibilele contracte de furnizare de medicamente încheiate între firmele sponsorizatoare și Spitalul Județean de Urgență Vâlcea. La fel, nu știm dacă în urma acestor sponsorizări, firmele respective au primit avantaje comerciale.

În același timp, legislația românească nu interzice astfel de sponsorizări, dar nici nu le reglementează clar impactul sau limitele etice, lăsând un spațiu gri în care conflictul de interese se poate instala confortabil.

Ce spune conducerea spitalului? Dar Colegiul Farmaciștilor?

Am trimis solicitări oficiale către Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, pentru a afla dacă există proceduri interne privind aprobarea acestor sponsorizări și dacă se monitorizează potențialele conflicte de interese. De asemenea, așteptăm un punct de vedere din partea Colegiului Farmaciștilor din România, care ar trebui să vegheze la respectarea deontologiei profesionale.

Participarea la congrese medicale este esențială pentru formarea continuă. Însă, atunci când costurile sunt acoperite de companii cu interese comerciale directe în spitale, apare o zonă tulbure în care educația profesională se amestecă periculos cu marketingul farmaceutic.

Cazul lui George Apostolescu, farmacistul-șef al SJU Vâlcea, este simptomatic pentru o practică larg răspândită în sistemul sanitar românesc – una care necesită reglementare, supraveghere și o dezbatere serioasă despre etica medicală în contextul sponsorizărilor private.