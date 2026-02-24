Realitatea de Valcea - Știri de Ultimă Oră

Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce uităm lucruri aparent simple?

Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce uităm lucruri aparent simple?

Sanatate

În ediția de azi „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru, explică mecanismele memoriei și semnalele care pot indica stres, oboseală sau alte probleme de sănătate ce afectează capacitatea de a ne aminti lucruri aparent simple.

Actualitate

Dan Dungaciu, declarații bombă: ”Toate coalițiile se vor regândi, toată politica se va redesena și Nicușor Dan nu va fi foarte fericit”

Politica

Lazarus, atac devastator: „S-a întrunit Parlamentul. Credeți că pentru guvern!?... minciuni și găinării”

Politica

Bolojan fuge de întrebările jurnaliștilor. Tăcere totală când a fost întrebat despre criza din spitale și carburanți

Politica

Traian Băsescu îl apără pe Nicușor Dan: „Nu este depășit de situație. Problema este alta”

Actualitate

Carburanții, mai scumpi în România decât în statele vecine. Unde se găsesc cele mai mici prețuri din UE

Actualitate

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România își consolidează securitatea la Marea Neagră. Sisteme anti-drone marine în Portul Constanța
Actualitate -

România își consolidează securitatea la Marea Neagră. Sisteme anti-drone marine în Portul Constanța

Grevă generală pe termen nelimitat în Sănătate. Sanitas acuză presiuni asupra angajaților: „Nu veți opri greva prin intimidare”
Sanatate -

Grevă generală pe termen nelimitat în Sănătate. Sanitas acuză presiuni asupra angajaților: „Nu veți opri greva prin intimidare”

Premii de aproape 3 milioane de lei acordate de Loteria Română. Cel mai mare câștig a depășit 174.000 de lei
Actualitate -

Premii de aproape 3 milioane de lei acordate de Loteria Română. Cel mai mare câștig a depășit 174.000 de lei

Mesaj tăios de la Kremlin înaintea discuțiilor de la Washington: „Nu este treaba lui Zelenski să vorbească despre planurile noastre”
Politica -

Mesaj tăios de la Kremlin înaintea discuțiilor de la Washington: „Nu este treaba lui Zelenski să vorbească despre planurile noastre”

Crescătorii de ovine ies în stradă și avertizează că vaccinarea ar putea distruge exporturile pentru 3-5 ani
Economie -

Crescătorii de ovine ies în stradă și avertizează că vaccinarea ar putea distruge exporturile pentru 3-5 ani

Eurostat: România, cel mai sever declin din UE al ratei de economisire
Economie -

Eurostat: România, cel mai sever declin din UE al ratei de economisire

DSU, semnal de alarmă după cele cinci decese prin înec în weekend. Recomandări pentru evitarea tragediilor
Actualitate -

DSU, semnal de alarmă după cele cinci decese prin înec în weekend. Recomandări pentru evitarea tragediilor

Exclusive

Sondaj alarmant: românii muncesc doar pentru a-și plăti facturile

Sondaj alarmant: românii muncesc doar pentru a-și plăti facturile

Sindicalist: „Diminuarea veniturilor afectează afacerile private!”

Sindicalist: „Diminuarea veniturilor afectează afacerile private!”

Deputații din Comisia pentru sănătate au votat deblocarea posturilor din sistemul medical de stat

Deputații din Comisia pentru sănătate au votat deblocarea posturilor din sistemul medical de stat

Kylian Mbappé, mesaj emoționant după Cupa Mondială: „Poate că vă datoram un final mai frumos”

Kylian Mbappé, mesaj emoționant după Cupa Mondială: „Poate că vă datoram un final mai frumos”

Româncă ucisă de fostul partener și ascunsă în lada patului. Detaliul care a ridicat suspiciuni

Româncă ucisă de fostul partener și ascunsă în lada patului. Detaliul care a ridicat suspiciuni

Alexandru Rogobete avertizează: „Va exista un exod al medicilor fără precedent”

Alexandru Rogobete avertizează: „Va exista un exod al medicilor fără precedent”

Guvernul demis, amenințat cu un val de procese. PSD analizează o plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan

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