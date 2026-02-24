Realitatea de Valcea - Știri de Ultimă Oră
Advertising
Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce uităm lucruri aparent simple?
În ediția de azi „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru, explică mecanismele memoriei și semnalele care pot indica stres, oboseală sau alte probleme de sănătate ce afectează capacitatea de a ne aminti lucruri aparent simple.
Dan Dungaciu avertizează că Bruxellesul pregătește federalizarea UE: „Puterea politică va fi luată din mâna partidelor suveraniste”
Dan Dungaciu, mesaj tranșant în prima ediție „Miza Zilei”, cu Ana Maria Păcuraru: AUR nu votează niciun guvern din care nu face parte
Dan Dungaciu, declarații bombă: ”Toate coalițiile se vor regândi, toată politica se va redesena și Nicușor Dan nu va fi foarte fericit”
Lazarus, atac devastator: „S-a întrunit Parlamentul. Credeți că pentru guvern!?... minciuni și găinării”
Bolojan fuge de întrebările jurnaliștilor. Tăcere totală când a fost întrebat despre criza din spitale și carburanți
Carburanții, mai scumpi în România decât în statele vecine. Unde se găsesc cele mai mici prețuri din UE
Dan Dungaciu, declarații bombă: ”Toate coalițiile se vor regândi, toată politica se va redesena și Nicușor Dan nu va fi foarte fericit”
Advertising
În trend
2
3
4