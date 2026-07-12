CM 2026: Argentina învinge Elveția în prelungiri, scor 3-1, și se califică în semifinale

Argentina visează la păstrarea coroanei.
Argentina s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale după victoria cu 3-1 obținută în fața Elveției, după prelungiri.
Campioana mondială a trecut astfel, duminică dimineață, de al treilea meci eliminatoriu consecutiv cu un final dramatic și își continuă cursa pentru câștigarea celui de-al doilea titlu la rând.
Julián Álvarez și Lautaro Martínez au marcat în prelungiri și au asigurat succesul Argentinei.
Alexis Mac Allister deschisese scorul în minutul 10, reluând cu capul un corner executat de Lionel Messi, însă Elveția a egalat prin Dan Ndoye, în minutul 67.
Elvețienii au rămas în inferioritate numerică în minutul 72, după ce Breel Embolo a fost eliminat în urma unei analize VAR.
În semifinale, argentinienii vor întâlni englezii, care au trecut de norvegieni cu 2-1 tot după prelungiri.
Partida este programată miercuri, la Atlanta.
Argentina visează la păstrarea coroanei
Julian Alvarez a marcat golul desprinderii în minutul 112, iar Lautaro Martinez a adăugat un gol de siguranță în prelungiri, în victoria campioanei mondiale Argentina, scor 3-1, împotriva Elveției, rămasă în zece oameni.
Meciul s-a disputat pe o vreme caldă și umedă, la Kansas City, în Missouri.
Alexis Mac Allister a înscris și el pentru Argentina, din pasa lui Lionel Messi. Argentina va întâlni Anglia în semifinale, miercuri, la Atlanta. Anglia a învins Norvegia cu 2-1 după prelungiri, mai devreme sâmbătă, la Miami Gardens, Florida.
Dan Ndoye a marcat pentru Elveția, care a jucat în inferioritate numerică din minutul 72, după ce Breel Embolo a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.
Golul decisiv al lui Alvarez a venit după ce portarul elvețian Gregor Kobel a respins un șut de la aproximativ 18 yarzi al lui Messi, a cărui serie de goluri marcate în nouă meciuri consecutive la Cupa Mondială s-a încheiat.
Jose Manuel Lopez a urmărit mingea respinsă în colțul din stânga al terenului și i-a pasat lui Alvarez, aflat chiar în afara colțului stâng al careului. Alvarez a făcut câțiva pași spre centrul terenului, apoi a trimis un șut cu efect, cu dreptul, în colțul îndepărtat de sus al porții, mingea fiind imposibil de ajuns pentru Kobel.
Martinez a închis meciul în primul minut de prelungiri al reprizei a doua, marcând dintr-o respingere, după ce Kobel apărase un șut al lui Thiago Almada.
Atât Kobel, cât și portarul Argentinei, Emiliano Martinez, au avut câte patru intervenții.
Elveția a egalat în minutul 67, după o perioadă susținută de presiune.
Ndoye a făcut un un-doi cu Ricardo Rodriguez lângă colțul stâng al careului. A primit mingea înapoi, a pătruns până la marginea careului mic și a trimis un șut pe jos printre picioarele lui Martinez, în momentul în care portarul Argentinei începea să cadă.
Momentul bun al Elveției nu a durat mult. Embolo a primit al doilea cartonaș galben în minutul 72, de această dată pentru simulare. Arbitrul Joao Pedro Silva Pinheiro intenționa inițial să îi acorde galben argentinianului Leandro Paredes pentru un fault asupra lui Embolo, însă analiza video a arătat că atacantul elvețian fusese atins foarte puțin, iar cartonașul a fost schimbat. Embolo primise primul avertisment în minutul 44, pentru un fault întârziat asupra lui Paredes.
Singura intervenție a lui Kobel din timpul regulamentar a venit în ultimul minut al prelungirilor reprizei a doua, când s-a aruncat în stânga și a respins un șut cu efect, de la aproximativ 15 yarzi, trimis de Lisandro Martinez după un corner executat de Messi.
Argentina a deschis scorul în minutul 10, când cornerul executat de Messi de pe partea stângă l-a găsit pe Mac Allister la marginea careului mic, aproape de bara din față. Lovitura sa de cap, deviată subtil spre colțul îndepărtat, l-a lăsat fără reacție pe Kobel. A fost al zecelea assist al lui Messi la Cupa Mondială, un record în cariera sa.