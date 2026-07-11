Advertising
Economie· 1 min citire
Colaps în sistemul de pensii? Georgeta Zărvescu: „Nu mai avem nicio speranță. Politicienii își bat joc de popor”
Publicat11 iul. 2026, 16:34
Actualizat11 iul. 2026, 16:37
SursăRealitatea PLUS
Colaps uriaș în sistemul de pensii. Potrivit ultimelor statistici, pensionarii vor depăși numărul salariaților. Reprezentantul pensionarilor din Olt, Georgeta Zărvescu, a transmis, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, că pensionarii nu mai au nicio speranță. Aceasta a lansat un atac fără precedent la actuala clasă politică despre care a spus: „Actualii politicieni sunt iresponsabili. Își bat joc de acest popor”.
Citește și
- 16:08Drept la replică MIPE după articolul despre contractele firmei fondate de Dragoș Pîslaru. Precizările ministrului
- 14:27Sute de milioane de euro, salvate pe ultima sută de metri. Noua lege PNRR așteaptă semnătura președintelui
- 11:22Suspiciuni de conflict de interese la MIPE. Ministerul condus de Dragoș Pîslaru, contracte de milioane cu o firmă pe care acesta a fondat-o
- 10:34PNL laudă „miracolul Bolojan” din fonduri europene, în timp ce România a intrat oficial în recesiune tehnică
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News