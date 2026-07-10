Interes în scădere pentru titlurile de stat. În iulie 2026, Fidelis a avut cea mai slabă ediție din istoria programului

Ministerul Finanțelor a încheiat vineri, 10 iulie 2026, cea mai slabă ediție a programului Fidelis de la lansarea sa din vara anului 2020. Pe fondul unor dobânzi ușor reduse, subscrierile investitorilor persoane fizice s-au ridicat la doar 658,17 milioane de lei, în scădere semnificativă față de cele 940 de milioane de lei atrase în luna iunie.
Ediția programului de titluri de stat Fidelis derulată între 3 și 10 iulie 2026 a marcat un record negativ istoric. Suma atrasă de Ministerul Finanțelor de la micii investitori reprezintă cel mai scăzut nivel de la debutul programului în august 2020. Acest rezultat confirmă o tendință clară de scădere a apetitului populației pentru titlurile de stat listate la Bursa de Valori București, după ce și ediția precedentă, din luna iunie, se situase sub așteptări.
Deși oferta din iunie adusese la buget 940 de milioane de lei — o performanță considerată deja slabă la acel moment —, rezultatul din iulie a coborât ștacheta cu încă aproape 30%. Din totalul de 658,17 milioane de lei atrași în iulie, 202,6 milioane de lei au fost plasați în emisiunile în moneda națională, în timp ce restul de 87,6 milioane de euro (echivalentul a circa 455,6 milioane de lei) au mers către emisiunile în valută.
În ciuda interesului scăzut per ansamblu, preferințele investitorilor s-au îndreptat vizibil către scadențele mai lungi sau emisiunile cu randamente mari. Cea mai subscrisă tranșă a acestei ediții a fost cea în lei cu maturitate la 2 ani și o dobândă de 6,30%, care a reușit să colecteze 100,82 milioane de lei.
Locul al doilea în topul preferințelor a fost ocupat de o emisiune în valută pe termen lung. Tranșa în euro cu scadență la 10 ani și o dobândă de 6,20% a atras subscrieri de aproape 64 de milioane de euro. La polul opus, titlurile în euro pe termene mai scurte, de 3 și 5 ani, care au oferit randamente de 3,90%, respectiv 4,80%, au înregistrat cele mai slabe rezultate din ofertă, adunând doar 12,55 milioane de euro și 11,09 milioane de euro.
În ceea ce privește celelalte emisiuni în lei, tranșa dedicată donatorilor de sânge (cu scadență la 2 ani, dobândă de 7,30% și un prag minim accesibil de subscriere de 500 de lei) a strâns 44,57 milioane de lei. De asemenea, emisiunea pe 10 ani în lei, care a beneficiat de cel mai mare randament din această ediție (7,55%), a adunat 30,97 milioane de lei, în timp ce varianta pe 4 ani, cu o dobândă de 6,85%, a atras 26,26 milioane de lei.
Scăderea subscrierilor din luna iulie a fost influențată în mod direct de reducerea randamentelor oferite de stat. Comparativ cu luna iunie, dobânzile pentru titlurile în lei au scăzut ușor pe toate liniile de maturitate, fiind tăiate cu câte 0,05 puncte procentuale. Ca urmare, tranșa standard la 2 ani a coborât la 6,30%, cea pentru donatorii de sânge la 7,30%, emisiunea la 4 ani la 6,85%, iar cea pe 10 ani a ajuns la 7,55%.
Pe segmentul în euro, evoluția a fost una mixtă. Pe de o parte, randamentele pe termene scurte au scăzut: dobânda la 3 ani a coborât la 3,90%, iar cea la 5 ani la 4,80%. Pe de altă parte, dobânda pentru scadența lungă, de 10 ani, a urcat considerabil, de la nivelul standard de 5,80% din iunie, până la 6,20% în iulie. Cu toate acestea, investitorii au simțit lipsa stimulentelor din luna precedentă, când ediția din iunie propusese o tranșă specială de 10 ani în euro destinată donatorilor, cu o dobândă semnificativ mai atractivă, de 6,80%.
În ciuda eșecului înregistrat în luna iulie, programul Fidelis rămâne unul dintre cele mai importante instrumente de economisire pentru populație și o sursă majoră de finanțare internă. De la lansarea sa în august 2020 și până în prezent, Ministerul Finanțelor a derulat un număr de 38 de oferte publice.
Prin intermediul acestor emisiuni succesive, statul a reușit să atragă de la cetățeni o sumă totală de 70,5 miliarde de lei. Succesul pe termen lung al programului este susținut și de avantajele sale tehnice majore: titlurile de stat pot fi vândute oricând înainte de scadență direct la Bursa de Valori București, iar toate câștigurile obținute din dobânzi sunt complet neimpozabile.