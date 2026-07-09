Românii, încă blocați la cozi și ghișee. Peste 8 din 10 spun că statul funcționează tot după logica „dosarului cu șină”

Peste 8 din 10 români au stat la coadă la ghișeele instituțiilor publice în ultimul an, potrivit unui studiu realizat de Centrul de Formare APSAP. Datele arată că, deși administrația publică din România nu mai este percepută de majoritatea respondenților ca un dezastru, interacțiunea cu statul rămâne pentru mulți oameni o experiență greoaie, marcată de timp pierdut, documente pe hârtie și drumuri repetate.

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