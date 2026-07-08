Prețul petrolului crește cu aproape 2% după atacurile SUA asupra Iranului și noile sancțiuni impuse Teheranului

Publicat 8 iul. 2026, 08:16 Sursă realitatea.net

Prețul petrolului a crescut cu aproximativ 2%, pe fondul temerilor legate de escaladarea tensiunilor în zona Strâmtorii Ormuz. Creșterea vine după ce Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului și au reimpus sancțiunile asupra exporturilor iraniene de țiței.

Distribuie articolul