Se schimbă regulile în fotbalul românesc! FRF a anunțat modificările care intră în vigoare din noul sezon

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 iul. 2026, 21:52

Federația Română de Fotbal a prezentat modificările regulamentare care vor intra în vigoare odată cu sezonul competițional 2026-2027. Noile prevederi vizează accelerarea jocului, reducerea tragerilor de timp și extinderea atribuțiilor sistemului VAR.

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