BAC 2026, afectat de furtuni și inundații. Ce se întâmplă cu elevii care nu ajung la examen la ora 9:00

Publicat 1 iul. 2026, 08:48 Actualizat 1 iul. 2026, 08:54 Sursă Realitatea PLUS

Vremea extremă creează probleme în ziua probelor obligatorii de la Bacalaureat 2026. Elevii care nu pot ajunge la examen la ora 9:00, din cauza furtunilor care au blocat drumuri și au afectat mai multe localități din țară, vor putea susține proba la ora 13:00, cu subiect de rezervă, potrivit Realitatea PLUS.

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