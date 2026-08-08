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Dan Petrescu a spus ce nu merge la CFR Cluj: „E foarte greu să ceri rezultate”

Dan Petrescu

Dan Petrescu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 aug. 2026, 12:46

Dan Petrescu a comentat situația dificilă prin care trece CFR Cluj, după rezultatele slabe din ultima perioadă și eliminarea suferită în Europa. Fostul antrenor al ardelenilor consideră că lipsa unui buget competitiv este una dintre principalele probleme ale clubului.

Petrescu a explicat că în fotbalul european este foarte greu să obții performanțe fără investiții importante. El a dat ca exemple cluburi din Polonia, Bulgaria și Grecia, despre care spune că dispun de bugete mai mari.

„Dacă nu ai un buget foarte bun, te poți face de râs”, a spus fostul tehnician al CFR-ului, referindu-se la participarea echipelor românești în competițiile europene.

„Mi se cereau rezultate, dar nu aveam buget”

Dan Petrescu a susținut că și în mandatele sale la CFR Cluj a fost pus în situația de a obține rezultate importante, deși bugetul disponibil nu era la nivelul celui pe care și l-ar fi dorit.

Antrenorul a comparat situația fotbalului românesc cu cea din alte campionate și a indicat diferențele financiare drept un factor decisiv în performanțele europene.

„Dacă aveam şi noi în România bugete de 20-30 de milioane de euro cum au cei din Polonia sau din Cipru, ar fi fost altceva”, a declarat Petrescu.

Declarațiile sale vin după ce CFR Cluj a pierdut cu 0-5 în fața lui Tromsø, în Conference League, rezultat urmat de schimbări importante în lot și staff.

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