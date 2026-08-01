Dunărea a secat atât de mult încât a scos la suprafață nave naziste din al doilea război mondial

Scăderea accentuată a nivelului Dunării, provocată de seceta prelungită și temperaturile extreme, a scos din nou la iveală un peisaj impresionant în apropierea localității Prahovo, din Serbia. Acolo au reapărut epavele unor nave de război germane scufundate în urmă cu peste 80 de ani, în ultimele luni ale celui de-al Doilea Război Mondial.

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