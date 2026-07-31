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Scandal la FIFA! Consilierul lui Gianni Infantino demisionează și atacă proiectul privind investitorii străini

Gianni Infantino

Gianni Infantino

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 31 iul. 2026, 15:10

Carlos Cordeiro, unul dintre principalii consilieri ai președintelui FIFA, Gianni Infantino, și-a anunțat demisia cu efect imediat, în semn de protest față de planul organizației de a atrage investitori externi în administrarea Cupei Mondiale.

Fost bancher și fost vicepreședinte al Federației de Fotbal a Statelor Unite, Cordeiro a explicat că nu poate susține un proiect care presupune vânzarea unei participații din cel mai valoros activ al FIFA.

Forul mondial intenționează să înființeze o companie, FIFA Forward Enterprise (FFE), evaluată la aproximativ 20 de miliarde de dolari, care să administreze Cupa Mondială și alte competiții importante. În cadrul proiectului, până la 20% din acțiuni ar putea fi oferite investitorilor externi.

Carlos Cordeiro a precizat că nu a avut nicio implicare în elaborarea acestei propuneri și că se opune categoric inițiativei.

„Permiteţi-mi să fiu clar: nu am fost implicat în această propunere şi mă opun clar ei. Aceasta este o veste proastă pentru asociaţiile membre FIFA, o veste proastă pentru fotbal şi o veste proastă pentru viitorul pe termen lung al acestui sport”, a transmis acesta.

În declarația sa, fostul oficial FIFA a pus sub semnul întrebării necesitatea unei astfel de operațiuni financiare, amintind că organizația dispune deja de rezerve de miliarde de dolari și nu are datorii.

Cordeiro consideră că vânzarea unei părți din drepturile asupra Cupei Mondiale nu este justificată și avertizează că o astfel de decizie ar putea avea consecințe negative asupra viitorului fotbalului la nivel mondial.

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