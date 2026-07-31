AUR a votat pentru introducerea de măsuri ferme pentru limitarea răspândirii virusului pestei porcine africane
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)
Alianța pentru Unirea Românilor a votat pentru introducerea de măsuri ferme pentru limitarea răspândirii virusului pestei porcine africane, şi anume: permiterea ANSVSA să dispună extracţia integrală a mistreţilor din zonele afectate de cazurile de pestă porcină africană la mistreţ, prioritar faţă de planurile cinegetice obişnuite, instituirea de măsuri de control la frontieră prin autorizarea testării obligatorii pentru pesta porcină africană a porciilor vii şi a produselor din carne din import/comerţ intracomunitar în caz de risc major, instituirea de sancţiuni severe: confiscarea animalelor şi a mijloacelor de transport în cazul transporturilor ilegale.
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