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Politica· 1 min citire
SUA: Guvernul va începe să emită paşapoarte cu imaginea lui Donald Trump începând cu 8 august
Washington DC
Publicat31 iul. 2026, 15:20
Sursărealitatea.net
Departamentul de Stat al SUA a anunţat joi că, începând cu 8 august, va începe emiterea de paşapoarte comemorative cu imaginea preşedintelui american Donald Trump ca parte a sărbătorilor ce marchează cea de-a 250-a aniversare a independenţei ţării, informează vineri EFE.
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