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Politica· 1 min citire
Lia Olguța Vasilescu pune tunurile pe Ilie Bolojan:”Dacă îl interesa criza fermierilor pleca din funcție”
Publicat31 iul. 2026, 08:53
Actualizat31 iul. 2026, 08:59
Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a lansat joi seară, în cadrul emisiunii „Miza Zilei”, moderată de Ana Maria Păcuraru, un atac dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că nu îl interesează criza din agricultură. Edilul a susținut că fermierii români se află într-o situație fără precedent și a criticat lipsa măsurilor de sprijin, precum și restricțiile care afectează exporturile din sectorul zootehnic.
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