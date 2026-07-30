Veronica Grosu (deputat AUR): „Atacul cibernetic asupra Registrului Proprietăților transmite un semnal de neîncredere investitorilor”

Deputatul AUR Veronica Grosu trage un semnal de alarmă privind vulnerabilitatea sistemelor informatice ale statului, care transmite un semnal de neîncredere investitorilor străini în urma atacului cibernetic asupra infrastructurii ANCPI. În acest context, Veronica Grosu solicită Guvernului Bolojan măsuri urgente pentru protecția datelor personale și stabilirea unui calendar clar pentru reluarea graduală a aplicației e-Terra.
„Urmărim cu îngrijorarea efectele atacului cibernetic asupra Registrului Proprietăților(ANCPI) care a blocat sistemul informatic e-Terra, a paralizat tranzacțiile imobiliare la nivel național și a scos la iveală vulnerabilități majore în infrastructura digitală critică a statului. Investitorii constată că baze de date de importanță strategică națională pot fi criptate și șterse ușor de grupări cibernetice.
Faptul că sistemul e-Terra rămâne paralizat timp de săptămâni confirmă absența unor planuri solide de recuperare în caz de dezastru. Când infrastructura digitală a unei țări este percepută ca fiind nesigură, marile fonduri de investiții cataloghează piața ca având un risc operațional ridicat. Acest risc crescut se traduce, în timp, prin dobânzi mai mari solicitate de băncile internaționale pentru proiectele mari de dezvoltare din România.
Incapacitatea statului de a asigura continuitatea serviciilor publice de bază arată că tranzacțiile de milioane de euro pot fi înghețate instant, fără ca investitorii să aibă vreo pârghie de control. Incidentul scoate la iveală o ruptură majoră între sectorul IT privat de top din România și sistemele învechite ale instituțiilor publice.
Indisponibilitatea sistemelor a oprit temporar vânzările de locuințe și ipotecile bancare. Specialiștii au semnalat consecințe economice grave din cauza întârzierilor masive înregistrate în lanțul economic. Investigațiile indică faptul că o parte din datele instituției au fost criptate, șterse sau chiar scoase la vânzare online. Băncile nu pot acorda credite fără extrasele de carte funciară eliberate de ANCPI. În perioada echivalentă din anul trecut (14 – 30 iulie 2025), s-a înregistrat o medie estimată de aproximativ 34.000 de imobile tranzacționate la nivel național și rezultă o medie de 2.129 de imobile tranzacționate pe zi la nivelul întregii țări, care astăzi sunt blocate.
Dezvoltatorii imobiliari au un blocaj cauzat de imposibilitatea de a încasa banii din creditele clienților. Costurile indirecte și riscurile financiare cresc zilnic în mod accelerat. Instituțiile bancare nu pot elibera tragerile de credite către dezvoltatori fără extrasele de carte funciară și intabulările eliberate de ANCPI. Peste 10.000 de firme de cadastru și topografie riscă pierderi financiare catastrofale și blocaje de lichidități din cauza suspendării e-Terra.
Pe de altă parte datele personale ale proprietarilor sunt în pericol și ne întrebăm cine ne asigură că nu sunt modificate proprietățile și nu vor fi tot felul de probleme neimaginate astăzi în viitor. Sunt mult mai multe instituții care au fost atacate și nu se face public acest lucru. Condamnăm lipsa de transparență a Guvernului României.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) se subordonează direct Prim-ministrului României și solicităm pe această cale, domnului Ilie Bolojan măsuri urgente pentru restabilirea situației și protecția datelor personale.
De asemnea, este necesar un calendar predictibil pentru reluarea graduală a aplicației e-Terra precum și proceduri de urgență sau alternative pentru a putea înregistra parțial lucrările”, a declarat deputatul AUR, Veronica Grosu.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026