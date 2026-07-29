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Bolojan: 'Deșteaptă-te, române!' este un simbol al continuității statului român și al valorilor care ne unesc

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Scris de Daniel Onescu Publicat: 29 iul. 2026, 11:32

Respectul pentru imn înseamnă și respect pentru cei care au contribuit la libertatea, demnitatea și dezvoltarea acestei țări, a transmis premierul interimar Ilie Bolojan, într-un mesaj adresat cu prilejul Zilei Imnului Național.

'Astăzi, de Ziua Imnului Național, ne amintim că simbolurile unui stat au valoare atunci când sunt susținute de faptele oamenilor și de încrederea pe care o construim împreună. 'Deșteaptă-te, române!' este un simbol al continuității statului român și al valorilor care ne unesc. Respectul pentru imn înseamnă și respect pentru cei care au contribuit la libertatea, demnitatea și dezvoltarea acestei țări', a scris Ilie Bolojan, miercuri, într-o postare pe Facebook.

El a subliniat că generația prezentă are datoria de a lăsa generațiilor viitoare 'o Românie mai puternică, mai bine administrată și mai unită'.

'Acest lucru se realizează prin muncă, seriozitate și responsabilitate. La mulți ani tuturor românilor!', a mai transmis Bolojan.

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