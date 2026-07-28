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Premierul polonez Donald Tusk cere încetarea infracţiunilor motivate de ură împotriva ucrainenilor

Premierul polonez Donald Tusk

Premierul polonez Donald Tusk

Scris deStoica Marian
Publicat28 iul. 2026, 16:11
Sursărealitatea.net

"Oricine comite astfel de acte josnice acţionează direct împotriva intereselor Poloniei".

Premierul Donald Tusk a cerut marţi încetarea atacurilor xenofobe împotriva ucrainenilor din Polonia, după ce o serie de infracţiuni motivate de ură au fost relatate în presă în ultimele săptămâni, pe fondul tensiunilor sporite dintre Varşovia şi Kiev, relatează Reuters.

Tusk a făcut aceste declaraţii după ce un videoclip distribuit pe reţelele sociale arată trei polonezi bătând un ucrainean şi pe prietena acestuia la Wroclaw duminică, în urma unei dispute într-un magazin. Doi dintre atacatori au fost arestaţi luni.

'Oricine comite astfel de acte josnice acţionează direct împotriva intereselor Poloniei. Acţionaţi împotriva Poloniei şi în favoarea Rusiei şi a naţionalismului polonez şi ucrainean', a declarat Tusk la o şedinţă de guvern.

În timp ce Varşovia rămâne un susţinător ferm al efortului de război al Kievului, ucrainenii care locuiesc în Polonia s-au confruntat cu o ostilitate publică crescândă în ultimii ani, după ce un val iniţial de simpatie după invazia Rusiei în 2022 a cedat locul oboselii faţă de refugiaţi.

Relaţiile între cele două ţări au fost, de asemenea, înrăutăţite de tensiunile istorice, care au atins punctul culminant din cauza deciziei Ucrainei de a numi o unitate a armatei după un grup de insurgenţi naţionalişti din cel de-al Doilea Război Mondial, admiraţi în Ucraina pentru lupta împotriva naziştilor şi a sovieticilor, însă detestaţi în Polonia pentru participarea la masacrele împotriva polonezilor.

În iunie, preşedintele polonez, Karol Nawrocki, i-a retras omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, 'Ordinul Vulturului Alb', cea mai înaltă distincţie oferită de statul polonez.

Cotidianul polonez Rzeczpospolita a relatat la începutul lunii iulie că poliţia a primit 180 de rapoarte privind infracţiuni motivate de ură împotriva ucrainenilor în prima jumătate a anului 2026, o creştere cu 30% faţă de anul precedent.

Incidentul de duminică este cel mai recent dintr-o serie de violenţe de acest gen prezentate pe larg în presa locală.

În Poznan, un polonez în vârstă de 60 de ani a fost bătut într-o staţie de tramvai după ce a luat apărarea unui băiat ucrainean care fusese abuzat verbal de trei bărbaţi.

În oraşul Bielsko-Biala, din sudul ţării, un polonez în vârstă de 54 de ani a fost filmat insultând două fete ucrainene din cauza naţionalităţii lor.

Luni, ambasadorul Ucrainei în Polonia, Vasil Bodnar, a declarat că astfel de incidente sunt inacceptabile şi că speră că autorii lor vor fi aduşi în faţa justiţiei.

AGERPRES

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