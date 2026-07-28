Zelenski susține că Putin pregătește mobilizarea a până la 500.000 de ruși pentru războiul din Ucraina

Vladimir Putin ar pregăti un nou val masiv de mobilizare, care ar urma să înceapă în luna octombrie și să vizeze între 300.000 și 500.000 de persoane. Informația a fost prezentată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat Sky News, însă nu a fost confirmată independent.
Liderul de la Kiev consideră că măsura arată dificultățile tot mai mari ale armatei ruse de a acoperi pierderile suferite pe front, după aproape patru ani și jumătate de război.
„Putin va mobiliza între 300.000 și 500.000 de oameni la începutul lunii octombrie”, a declarat Zelenski.
Acesta susține că mulți dintre noii recruți ar urma să fie trimiși în luptă după o perioadă insuficientă de pregătire.
„Nu va fi atât de dificil pentru Putin să mobilizeze până la jumătate de milion de oameni. Va arunca pe câmpul de luptă oameni slab pregătiți. Putin se pregătește pur și simplu să trimită și mai mulți ruși la război”, a afirmat președintele ucrainean.
Rusia ar avea probleme în atingerea obiectivelor de recrutare
Potrivit serviciilor ucrainene de informații externe, Moscova ar fi ratat cu aproximativ 30.000 de persoane obiectivul de recrutare stabilit pentru primele trei luni ale anului 2026. Autoritățile ruse ar fi fost nevoite să majoreze bonusurile oferite celor care acceptă să se înroleze. Zelenski afirmă că aproximativ 221.000 de persoane s-au alăturat armatei ruse de la începutul anului, în timp ce pierderile înregistrate de Rusia în aceeași perioadă s-ar ridica la 225.500 de militari.
Cifrele prezentate de partea ucraineană nu au putut fi verificate din surse independente.
Mobilizarea ar urma să înceapă după alegerile pentru Duma de Stat
Președintele ucrainean susține că noua campanie de mobilizare ar putea fi lansată după alegerile parlamentare programate în Rusia în această toamnă. Ar fi primele alegeri pentru Duma de Stat organizate după declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.
Kremlinul a mai dispus o mobilizare parțială în toamna anului 2022, când aproximativ 300.000 de rezerviști au fost chemați sub arme. Decizia a provocat proteste și a determinat zeci de mii de ruși să plece din țară pentru a evita înrolarea. Un sondaj publicat în luna mai de centrul independent Levada arăta că numai un sfert dintre ruși mai susțineau continuarea războiului. În același timp, costurile tot mai mari ale conflictului și cheltuielile pentru industria militară pun presiune asupra economiei ruse și asupra finanțării altor domenii.
Estimările occidentale și ucrainene indică aproximativ 1,4 milioane de militari ruși morți sau răniți de la începutul invaziei. Moscova și Kievul nu publică regulat bilanțuri complete, iar cifrele vehiculate de cele două tabere sunt dificil de verificat independent.