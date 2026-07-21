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Politica· 2 min citire
Ana Maria Păcuraru: Noul premier al Marii Britanii vine cu măsuri pentru populație în doar 48 de ore. „Diferența de reflex politic este greu de ignorat”
Publicat21 iul. 2026, 15:28
Actualizat21 iul. 2026, 15:40
Marea Britanie are un nou prim-ministru, iar primele decizii luate de Andy Burnham au fost analizate de jurnalista Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, care evidențiază contrastul dintre reacția rapidă a noului executiv britanic și situația politică din România.
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