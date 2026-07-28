Poşta Română a investit peste două milioane de euro într-o divizie digitală de tipărire a cărţilor

Publicat 28 iul. 2026, 13:30 Sursă realitatea.net

Compania Naţională 'Poşta Română' a lansat, marţi, o divizie modernă de tipărire a cărţilor, digitală, după o investiţie de peste două milioane de euro.

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