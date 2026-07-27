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Economie· 1 min citire
TVA-ul de 9% la locuințe ar putea rămâne valabil până în octombrie
TVA de 9% pentru locuințe
Publicat27 iul. 2026, 11:14
Sursărealitatea.net
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