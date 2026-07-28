Economie· 2 min citire

Bolojan face un pas înapoi: retrage hotărârea de guvern privind biodiversitatea, contestată de PSD

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu

Scris deStoica Marian
Publicat28 iul. 2026, 19:41
Sursărealitatea.net

Premierul demis Ilie Bolojan a decis să retragă Hotărârea de Guvern privind Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026–2030, proiect intens criticat de PSD. Strategia va fi transformată într-un proiect de lege, care a fost depus deja la Senat.

Într-o postare pe Facebook, Bolojan a anunțat că retrage Hotărârea de Guvern privind Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026–2030, deși nu are "niciun dubiu privind legalitatea adoptării hotărârilor".

Bolojan: „Nu îmi pot asuma riscul”

În mesajul public, Bolojan afirmă că a decis retragerea HG-ului pentru că "prevederile fac obiectul unui proiect de lege depus azi la Senat. Facem ce trebuie pentru România, vom vedea dacă PSD se va ține de cuvânt,” a scris Bolojan.

Una dintre aceste hotărâri, referitoare la Strategia Biodiversității, de a cărei adoptare până la 31 august depinde o penalitate de 1 miliard de euro, am înțeles că PSD se angajează să o susțină pentru a fi adoptată rapid ca proiect de lege.

Deși nu am niciun dubiu privind legalitatea adoptării hotărârilor, nu îmi pot asuma riscul unei eventuale suspendări a actului normativ până la soluționarea definitivă a cauzei.

Criticile PSD: „Recunoaștere implicită a culpei”

Liderul PSD Sorin Grindeanu a acuzat Guvernul demis că ar fi încercat să adopte strategia prin hotărâre de guvern, „cu încălcarea limitelor legale și constituționale” și că depunerea proiectului în Parlament reprezintă o recunoaștere a greșelii:

Vorbim în fapt de un jalon de 1 miliard de euro pe care riscam să îl ratăm din cauza obtuzității unor oameni care, prin ignoranța lor față de lege, vulnerabilizau tocmai banii pentru care pretind că se luptă.

Potrivit lui Grindeanu, jalonul PNRR vizat are o valoare de 1 miliard de euro, iar modul în care Executivul a încercat să adopte documentul ar fi pus în pericol finanțarea.

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