Volodimir Zelenski susține că Rusia pierde teren: „Inițiativa nu mai este la Putin”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iul. 2026, 15:52

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia nu mai deține avantajul strategic în războiul declanșat împotriva țării sale, susținând că Vladimir Putin nu mai controlează evoluția conflictului, în ciuda refuzului de a accepta un armistițiu.

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