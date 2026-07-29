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Actualitate· 1 min citire
Volodimir Zelenski susține că Rusia pierde teren: „Inițiativa nu mai este la Putin”
Volodimir Zelenski
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia nu mai deține avantajul strategic în războiul declanșat împotriva țării sale, susținând că Vladimir Putin nu mai controlează evoluția conflictului, în ciuda refuzului de a accepta un armistițiu.
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