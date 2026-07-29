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Vâlcea: O adolescentă care s-ar fi aruncat în râul Olăneşti, salvată de un poliţist şi mai mulţi trecători
Adolescenta salvată de la înec
Publicat29 iul. 2026, 07:54
Sursărealitatea.net
O adolescentă de 15 ani a fost salvată de la înec de către un poliţist şi mai mulţi trecători care au observat-o chiar în momentul în care s-ar fi aruncat în râul Olăneşti de pe un pod din Râmnicu Vâlcea.
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