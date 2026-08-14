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Alertă pe Dunăre: debitul va coborî la 1.300 mc/s până pe 21 august

Dunărea

Dunărea

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 aug. 2026, 18:43

Debitul Dunării la intrarea în România va continua să scadă în următoarea săptămână, ajungând la aproximativ 1.300 de metri cubi pe secundă în data de 21 august, potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

În secțiunea Baziaș, debitul este estimat să rămână la aproximativ 1.400 mc/s în zilele de vineri și sâmbătă, după care specialiștii prognozează o scădere treptată până la 1.300 mc/s.

Valoarea este mult sub media multianuală pentru luna august. În mod obișnuit, debitul Dunării în această perioadă este de aproximativ 3.900 mc/s, ceea ce înseamnă că nivelul prognozat pentru 21 august reprezintă doar o parte din valoarea normală.

Hidrologii estimează că, în aval de Porțile de Fier, debitele vor fi în general stabile. Excepție fac primele zile ale intervalului 14-21 august, când este prognozată o scădere ușoară pe sectorul cuprins între Giurgiu și Tulcea.

Situația vine după mai multe săptămâni în care debitul Dunării a fost mult sub valorile obișnuite pentru această perioadă. La începutul lunii august, hidrologii estimau deja valori de aproximativ 1.350-1.400 mc/s, sub nivelul minim istoric consemnat în 1985, de 1.400 mc/s.

Scăderea accentuată a debitului Dunării reprezintă o problemă importantă și pentru sectorul energetic, în special pentru centrala nucleară de la Cernavodă, care depinde de apa fluviului pentru sistemele sale de răcire.

Prognoza pentru următoarele zile arată că nivelul scăzut al Dunării nu va fi depășit prea curând, iar debitul ar urma să rămână mult sub media obișnuită pentru luna august.

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