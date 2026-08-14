Alertă pe Dunăre: debitul va coborî la 1.300 mc/s până pe 21 august

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 aug. 2026, 18:43

Debitul Dunării la intrarea în România va continua să scadă în următoarea săptămână, ajungând la aproximativ 1.300 de metri cubi pe secundă în data de 21 august, potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Dunareadebit