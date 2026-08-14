Trafic blocat pe Valea Oltului. Mai multe pietre au căzut peste o mașină pe DN7

Circulația rutieră este blocată pe Valea Oltului, după ce mai multe pietre s-au desprins de pe versanți și au ajuns pe carosabil, în zona localității Boița, județul Sibiu. Un autoturism a fost avariat în urma incidentului, însă nicio persoană nu a fost rănită.
Incidentul s-a produs pe DN7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu, la kilometrul 250, una dintre cele mai circulate șosele care leagă Transilvania de sudul țării, arată oradesibiu.ro.
Potrivit informațiilor transmise de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, pietrele desprinse de pe versant au ajuns pe ambele sensuri de mers, iar traficul a fost oprit pentru ca echipele de intervenție să poată îndepărta materialul de pe șosea.
O mașină a fost lovită de pietre
În urma căderilor de pietre, un autoturism aflat în trafic a fost avariat. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime.
Autoritățile au decis închiderea temporară a drumului pentru a elimina toate obstacolele și pentru a curăța carosabilul, astfel încât circulația să poată fi reluată în condiții de siguranță.
Coloane de mașini pe aproximativ 5 kilometri
Blocarea DN7 a provocat rapid probleme importante în trafic. Coloanele de autoturisme se întind pe aproximativ cinci kilometri, iar aglomerația afectează inclusiv zona autostrăzii Sibiu - Boița.
Șoferii care tranzitează Valea Oltului sunt sfătuiți să manifeste prudență și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în zonă.
Intervenția echipelor de drumuri și a autorităților continuă pentru îndepărtarea pietrelor și degajarea completă a carosabilului.
Când ar putea fi redeschis DN7
Conform estimărilor autorităților, traficul pe DN7 în zona Boița ar urma să fie reluat în condiții normale după ora 12:00, dacă operațiunile de curățare și verificare a drumului se desfășoară conform planului.
Șoferii sunt îndemnați să țină cont de situația din teren și, dacă este posibil, să evite temporar zona afectată pentru a nu contribui la formarea unor coloane și mai mari.
Valea Oltului este una dintre principalele rute rutiere dintre Sibiu și Râmnicu Vâlcea, iar orice blocaj produs pe DN7 poate genera rapid întârzieri importante pe distanțe de mai mulți kilometri.