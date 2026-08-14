Rusia ridică tonul! Lavrov anunță măsuri „mult mai dure” împotriva ajutorului occidental pentru Ucraina

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 aug. 2026, 15:25

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri că Moscova nu respinge posibilitatea unui nou dialog cu Statele Unite, însă a avertizat că Rusia își va intensifica eforturile pentru a distruge sprijinul militar occidental destinat Ucrainei.

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