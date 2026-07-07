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Radu Drăgușin, oficial la Fiorentina! Mutarea poate ajunge la aproape 19 milioane de euro

Radu Drăgușin

Radu Drăgușin

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 iul. 2026, 14:41

Transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina a fost oficializat. Clubul din Serie A a anunțat marți transferul fundașului român de la Tottenham Hotspur, marcând astfel revenirea internaționalului în campionatul Italiei.

Gruparea din Florența a confirmat mutarea printr-o postare publicată pe platforma X, în care apare Drăgușin îmbrăcat în tricoul echipei, alături de mesajul: „Drăgușin este aici”.

A trecut vizita medicală și a semnat contractul

Înainte de oficializarea transferului, fundașul român a efectuat vizita medicală la o clinică din Florența, după care a semnat contractul cu noua sa echipă.

Potrivit informațiilor din presa italiană, Fiorentina l-a transferat inițial sub formă de împrumut până la finalul sezonului, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro. Înțelegerea include și o obligație de transfer definitiv la finalul stagiunii 2026-2027, pentru încă 17,5 milioane de euro.

Astfel, valoarea totală a tranzacției poate ajunge la 19 milioane de euro.

O nouă etapă în cariera internaționalului român

Pentru Radu Drăgușin, mutarea reprezintă o revenire în Serie A, campionat în care și-a început ascensiunea.

Fundașul a debutat la nivel profesionist în tricoul lui Juventus, în decembrie 2020, într-un meci din Liga Campionilor cu Dinamo Kiev. Ulterior, a evoluat sub formă de împrumut la Sampdoria și Salernitana, înainte de a ajunge la Genoa, club care l-a transferat definitiv și unde a impresionat prin evoluțiile sale.

Prestațiile solide din tricoul formației genoveze i-au adus, în ianuarie 2024, transferul în Premier League, la Tottenham Hotspur, iar acum internaționalul român revine în fotbalul italian pentru un nou capitol al carierei sale.

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