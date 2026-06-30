Advertising
Sport· 2 min citire
David Beckham face bani din pauzele de hidratare de la Mondial. Cât încasează fostul mare fotbalist
David Beckham
David Beckham, în vârstă de 51 de ani, se numără printre cei care profită semnificativ de pe urma pauzelor de hidratare introduse la Campionatul Mondial de fotbal găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic.
Citește și
- 16:37Vești bune pentru suporteri: băuturile cu până la 5,5% alcool, permise pe stadioane
- 12:14Vlad Chiricheş s-a despărțit de FCSB. Mesajul pe care l-a transmis suporterilor
- 09:27Surpriza Mondialului: Paraguay elimină Germania. Președintele a declarat zi de sărbătoare națională
- 08:39CM 2026: Marocul, în optimi după victoria la penalty-uri în fața Olandei
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News