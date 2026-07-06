PNL refuză din nou o coaliție de guvernare cu PSD. Criza politică se adâncește tot mai tare

Scris de Daniel Onescu Publicat: 6 iul. 2026, 07:15

Atacuri disperate din partea PNL în toiul negocierilor blocate! După ce liberalii, în frunte cu Ilie Bolojan, refuză să facă o coaliție cu PSD, de data aceasta, liderii PNL vin cu un atac la președintele Nicușor Dan, care potrivit unor voci din partid, s-a comportat ca un președinte părtinitor, nu un președinte mediator în criza politică. Toate acestea în timp ce partidele nu reușesc să ajungă la un numitor comun.

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