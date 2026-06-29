Planul președintelui pentru formarea noului GUVERN. Liderii politici, așteptați la negocieri

Publicat 29 iun. 2026, 10:37 Sursă realitatea.net

Învestirea noului Guvern intră în cursa contra-cronometru! Au mai rămas doar două zile până când parlamentarii pleacă în vacanță, iar până atunci ar trebui dat și votul final. Zilele acestea ar putea exista noi discuții inclusiv cu președintele în încercarea de a se ajunge la un acord.

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