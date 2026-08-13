Volodimir Zelenski cere SUA mai multe sisteme Patriot: ”Vom distruge toate rachetele balistice ale Rusiei”

Volodimir Zelenski avertizează că Ucraina dispune de doar o mică parte din rachetele interceptoare Patriot de care are nevoie pentru a contracara intensificarea atacurilor balistice rusești. Într-un interviu acordat CNN, liderul de la Kiev a declarat că 5% din stocul actual de interceptori al Statelor Unite ar fi suficient pentru ca Ucraina să treacă de iarnă și să salveze vieți, în timp ce 10% ar permite distrugerea tuturor rachetelor balistice lansate de Rusia.
”Rusia lansează lunar de două ori mai multe rachete balistice decât înainte”
”Dacă SUA ne vor vinde 5%, vom trece de iarnă și vom salva viețile oamenilor. Dacă ne vor vinde 10%, vom distruge toate rachetele balistice ale rușilor. Eu am 1%”, a declarat Zelenski.
Președintele ucrainean susține că situația s-a deteriorat semnificativ față de anul trecut.
”Anul acesta avem de două ori și jumătate mai puține rachete de interceptare decât aveam în 2025”, a spus el.
În același timp, potrivit lui Zelenski, ”Rusia lansează lunar de două ori mai multe rachete balistice decât înainte”.
Atacurile rusești au crescut rapid în ultimele săptămâni și au lovit în special Kievul. Zelenski a descris situația populației civile drept extrem de dificilă:„În fiecare noapte au loc atacuri, iar de patru sau cinci ori pe lună avem de-a face cu atacuri masive… nopți teribile. Oameni cu adevărat eroici și foarte rezistenți. Dar sunt obosiți”.
Potrivit Organizației Națiunilor Unite, luna iulie a fost cea mai sângeroasă lună pentru civilii ucraineni din aprilie 2022.
”Încerc să fac schimb de ceva pentru rachete”
Liderul de la Kiev a vorbit și despre eforturile personale de a obține noi rachete interceptoare de la aliați. El spune că negocierile au loc zilnic și că multe dintre demersurile sale nu pot fi făcute publice.
”Asta trăiesc în fiecare zi: de la 1% la 5%. Am petrecut câteva luni și am dat milioane de telefoane… Încerc să fac schimb de ceva pentru rachete… Fac unele lucruri pe care nici măcar nu le pot dezvălui. Asta nu înseamnă că sunt ilegale. Dar nu pot vorbi despre ele”, a declarat liderul ucrainean.
O altă variantă discutată este producerea în Ucraina a rachetelor interceptoare Patriot. Zelenski spune că Donald Trump a indicat că Kievul ar putea primi o licență pentru a produce aceste sisteme, însă ulterior președintele american și-a exprimat îndoielile cu privire la această idee.
”Sper că o voi obține. În prezent nu am nici măcar 5% și nu mă bucur de o astfel de acceptare. Iar aceasta reprezintă pentru mine o mare provocare, una dintre cele mai mari cu care m-am confruntat încă de la începutul acestui război”, a spus Zelenski.
Președintele ucrainean a mai avertizat că Vladimir Putin ar putea încerca să extindă războiul către NATO, inclusiv printr-un eventual atac asupra statelor baltice.
”El nu știe cum să pună capăt acestui război fără o ocupație de amploare sau o victorie majoră pentru societatea sa. Este mai simplu să găsească o țară mai mică… pentru el, nu va conta dacă această țară face parte din NATO sau nu. El vrea o victorie rapidă, fiind 100% sigur că va câștiga, va ocupa, va distruge sau va controla”, a conchis Volodimir Zelenski.