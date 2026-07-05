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Viktor Orban, atac dur la adresa premierului Peter Magyar: „Este o cale spre dictatură”

Viktor Orban

Viktor Orban

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 iul. 2026, 16:49

Fostul premier al Ungariei, Viktor Orban, a lansat un nou atac la adresa actualului guvern condus de Peter Magyar, pe care îl acuză că îndreaptă țara spre un regim autoritar.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, liderul partidului Fidesz a susținut că Executivul Tisza pune în pericol statul de drept și a invocat declarațiile fostului președinte János Áder privind respectarea Constituției.

„János Áder a apărat statul de drept. Cu calm, pe bună dreptate. Ce s-a întâmplat după aceea a fost văzut de toată lumea. Agresiune, amenințări, intimidare. O cale dreaptă spre dictatură. Încotro se îndreaptă guvernul Tisza. Să nu lăsăm să se întâmple asta!”, a transmis Viktor Orban.

Declarațiile fostului premier vin după ce, pe 2 iulie, fostul șef al statului János Áder a calificat drept neconstituțională inițiativa privind demiterea președintelui Tamás Sulyok și a altor înalți demnitari.

La rândul său, premierul Peter Magyar l-a acuzat în repetate rânduri pe Viktor Orban că a provocat prejudicii de miliarde de euro Ungariei în cei 16 ani în care s-a aflat la conducerea Guvernului, acuzații pe care fostul lider le respinge.

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