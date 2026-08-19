Benzinăriile, luate la verificat de autorități. Amenzi de peste 132.000 de lei pentru nereguli

Publicat 19 aug. 2026, 12:53 Sursă Agerpres

Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat amenzi în valoare de 132.400 de lei și au dispus suspendarea activității unui agent economic în urma unor controale ce au vizat siguranța alimentelor comercializate în benzinării.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ANSVSAmagazine benzinarii