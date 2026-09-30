Politica· 2 min citire

Sorin Grindeanu, după căderea Guvernului Mureșan: „România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor PNL și USR”

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Valcea ca sursă preferată
Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 sept. 2026, 16:54

Sorin Grindeanu a reacționat după ce Parlamentul a respins Guvernul propus de Siegfried Mureșan. Liderul PSD a acuzat PNL și USR că au prelungit criza politică și a cerut consultări rapide între partidele parlamentare pentru găsirea unei soluții.

„România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor liderilor PNL și USR”, a declarat Grindeanu, susținând că cele două formațiuni știau că nu pot forma majoritatea necesară pentru învestirea Guvernului Mureșan.

PSD vrea o alternativă economică

Liderul social-democrat a cerut ca partidele să reia negocierile, în contextul în care România trebuie să pregătească rectificarea bugetară și bugetul pentru anul 2027.

Grindeanu a spus că PSD este pregătit să propună o alternativă la măsurile de austeritate aplicate până acum și a cerut un program economic susținut de toate forțele politice. Afirmațiile reprezintă poziția exprimată de liderul PSD după votul din Parlament.

„Toți ochii sunt pe noi”

Sorin Grindeanu a transmis că președintele Nicușor Dan ar trebui să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare.

„A venit momentul să stăm cu toții la masă, să găsim o soluție, până nu va fi prea târziu pentru economia României”, a spus liderul PSD, invocând apropierea sezonului rece și necesitatea adoptării unor decizii bugetare.

Guvernul Mureșan nu a trecut de Parlament

Cabinetul propus de Siegfried Mureșan a primit 182 de voturi favorabile, în condițiile în care pentru învestire erau necesare 233. Respingerea celei de-a doua propuneri de premier deschide noi scenarii politice, inclusiv cel al alegerilor anticipate, în condițiile prevăzute de Constituție.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe