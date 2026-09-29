Curtea de Apel București respinge cererea de suspendare a decretului prin care Siegfried Mureșan a fost desemnat premier

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 sept. 2026, 17:34

Curtea de Apel București a respins marți, 29 septembrie, ca inadmisibilă, cererea Asociației Italienilor din România (RO.AS.IT.) de suspendare a decretului prin care Siegfried Mureșan a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru.

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