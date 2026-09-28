Aproape 30.000 de oameni riscă să rămână fără căldură la Râmnicu Vâlcea. CET Govora are nevoie urgentă de 15 milioane de lei

Publicat 28 sept. 2026, 13:12 Sursă Realitatea PLUS

Aproape 30.000 de locuitori din Râmnicu Vâlcea riscă să rămână fără căldură și apă caldă înainte de sezonul rece. CET Govora are nevoie urgentă de 15 milioane de lei pentru a continua furnizarea agentului termic.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre CET Govora