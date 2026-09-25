Actualitate· 1 min citire

Alertă aeriană în județele Galați și Tulcea. A fost emis mesaj Ro-Alert

Ro-Alert în județele Galați și Tulcea

Ro-Alert în județele Galați și Tulcea

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Valcea ca sursă preferată
Scris deStoica Marian
Publicat25 sept. 2026, 08:04
Sursărealitatea.net

Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol.

RO-Alert pentru populația din Galați și Tulcea

Potrivit MApN, cele două avioane F-16 se află în serviciul de luptă Poliție Aeriană în cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea și au fost trimise pentru verificarea și supravegherea țintei detectate de sistemele radar.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din estul județului Galați și nordul județului Tulcea.

Astfel, la ora 03:27, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru zonele vizate, ca măsură de informare și protecție a populației.

”Alerta aeriană a fost menținută până la ora 04:14, când măsurile de alertare au încetat”, au transmis reprezentanții MApN.

Știrea integrală, pe Realitatea.NET

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

RO-ALERTtulceaGalatialerta aerianamesajMApN

Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe