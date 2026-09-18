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Monica și Leonard Doroftei, la Realitatea PLUS: Gestul romantic care a emoționat-o pe Monica

Scris de Catalina Anghel Publicat: 18 sept. 2026, 11:58

Monica și Leonard Doroftei apar, în premieră, în podcastul „Ceva-n PLUS” de la Realitatea Plus, într-un episod dedicat poveștii lor de dragoste. Cei doi vorbesc deschis despre relația care durează de aproape trei decenii.

Leonard Doroftei este unul dintre cei mai cunoscuți boxeri profesioniști pe care i-a dat România, fost campion mondial la categoria semi-ușoară. Pe lângă cariera sportivă, publicul îl cunoaște și prin povestea sa de familie: Leonard și Monica s-au cunoscut în 1992, cu ocazia unei vizite la rude, iar de atunci formează un cuplu. Împreună au trei copii — doi băieți și o fată — și, potrivit propriilor declarații, relația lor a fost mereu descrisă de Leonard drept „o frumoasă poveste de dragoste”.

„Toată camera era plină de trandafiri roșii” — cel mai romantic gest

Întrebată despre cel mai romantic gest pe care i l-a făcut Leonard, Monica Doroftei a povestit un moment din maternitate, de la nașterea primului lor băiat:

„Când am născut primul băiețel, mi-a umplut camera de la maternitate de flori. Când am deschis ochii după operație, n-am văzut niciodată atâtea flori adunate într-un loc mic. Deci, toată camera era plină de trandafiri roșii.”

Episodul integral din podcastul „Ceva-n PLUS”, cu Monica și Leonard Doroftei, poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 18 septembrie, de la ora 15:00.

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