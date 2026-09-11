Decizie-șoc în cazul Omar Hayssam: sirianul va fi eliberat condiționat, cu aproape 9 ani mai devreme. Care este motivul

Publicat 11 sept. 2026, 13:53 Actualizat 11 sept. 2026, 14:02 Sursă Realitatea.Net

Omar Hayssam va fi eliberat condiționat din închisoare. Tribunalul Ilfov a decis, vineri, punerea sa în libertate, iar hotărârea este definitivă. Sirianul executa o pedeapsă de 24 de ani și patru luni de închisoare pentru terorism, pronunțată în 2015.

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