Litoralul românesc rămâne alegerea numărul 1 pentru vacanța de vară. Stațiunile preferate de turiști în 2026

Mamaia și Mamaia Nord, Eforie Nord, Cap Aurora, Costinești și Saturn s-au aflat printre cele mai căutate stațiuni, iar aceste destinații au concentrat împreună peste 65% din rezervările unei importante companii de turism pentru litoral.
Preferințele turiștilor s-au concentrat în special în câteva dintre cele mai cunoscute stațiuni de pe litoral. Mamaia și Mamaia Nord au rămas în top, alături de Eforie Nord, Cap Aurora, Costinești și Saturn.
Pachetele cu servicii incluse, ofertele considerate avantajoase și posibilitățile de agrement au contribuit la menținerea cererii pentru aceste destinații.
În ultimii ani, turiștii au căutat tot mai mult variante care să includă mai multe servicii în același pachet, pentru a controla mai ușor costurile vacanței.
Litoralul domină vacanțele de vară
Datele furnizate de reprezentanții industriei arată că litoralul continuă să fie principala destinație pentru românii care aleg să-și petreacă vacanța de vară în țară.
Județul Constanța dispune de aproximativ 5.600 de unități de cazare clasificate, cu peste 161.000 de locuri, ceea ce explică și capacitatea litoralului de a absorbi un număr mare de turiști în sezonul estival.
Delta Dunării își păstrează locul în preferințe
Litoralul nu este singura destinație care atrage turiști.
Delta Dunării a rămas și în 2026 în preferințele românilor, iar rezervările din această vară s-au menținut aproape de nivelul din 2025. Totuși, acestea au fost sub nivelul înregistrat în 2024.
Delta este aleasă în special de turiștii care caută natură, liniște și experiențe diferite de cele oferite de stațiunile aglomerate de la mare.
Turismul rural și city-breakurile au scăzut
În timp ce litoralul și-a păstrat poziția de lider, alte forme de turism intern au înregistrat o ușoară scădere.
Turismul rural a încheiat sezonul cu un recul, iar aceeași tendință a fost observată și în cazul vacanțelor de tip city-break în România. În schimb, turismul de incoming, bazat pe vizitatorii străini, continuă să evolueze pozitiv.
Ce caută turiștii români
Sezonul 2026 arată o preferință tot mai clară pentru vacanțele în care turiștii pot combina cazarea cu servicii suplimentare și activități de agrement.
Stațiunile care oferă pachete complete, variante pentru diferite bugete și acces la mai multe servicii au reușit să atragă o parte importantă din cererea pentru litoral.
Astfel, chiar dacă preferințele românilor se schimbă de la un sezon la altul, marea rămâne principala alegere pentru vacanța de vară în România, iar Mamaia, Eforie Nord, Costinești și celelalte stațiuni din top continuă să fie printre cele mai căutate destinații.