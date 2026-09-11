Grindeanu: PSD nu susține un guvern tehnocrat. „Trebuie să facem o majoritate transparentă”

Publicat 11 sept. 2026, 14:38 Sursă Realitatea.Net

Sorin Grindeanu, liderul PSD, spune că social-democrații nu susțin scenariul unui guvern tehnocrat și pledează pentru formarea unei majorități parlamentare transparente.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre guvern tehnocratsorin grindeanu psd