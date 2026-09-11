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Economie· 1 min citire
Noi poduri peste Dunăre: Bulgaria așteaptă un guvern stabil la București pentru a începe negocierile
Podul Calafat - Vidin
Ministrul bulgar al Transporturilor, Gheorghi Peev, a anunțat prioritățile de infrastructură, care includ și salvarea finanțărilor europene.
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