Kievul solicită încă 27 de miliarde de euro pentru război. Ce se întâmplă cu banii înghețați ai Rusiei

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 sept. 2026, 17:05

Ucraina estimează că mai are nevoie de aproximativ 27 de miliarde de euro pentru cheltuielile de apărare din 2026, în condițiile în care războiul cu Rusia continuă și presiunea asupra bugetului de stat crește.

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