Economie· 1 min citire

Oierii pregătesc noi proteste și spun că restricțiile îi aduc în pragul falimentului

Oierii ies din nou în stradă

Oierii ies din nou în stradă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 10 sept. 2026, 13:20

Mii de crescători de ovine amenință cu ieșirea în stradă, nemulțumiți de rezultatele discuțiilor cu autoritățile.

Crescătorii de oi din România se află într-o situație critică și amenință cu reluarea protestelor de stradă, considerând că măsurile guvernamentale nu îi sprijină în fața dificultăților majore cu care se confruntă.

Mii de fermieri urmăresc cu tensiune evoluția negocierilor purtate între liderii lor sindicali, oficialii statului român și decidenții de la nivel european, așteptând soluții concrete la problemele care le amenință existența.

Nemulțumiri față de gestionarea crizei

Frustrarea oierilor izvorăște din impresia generală că doar ei suportă consecințele negative ale politicilor agricole actuale și ale crizelor de pe piață. După numeroase runde de discuții care nu au condus la rezolvări palpabile, răbdarea fermierilor a ajuns la limită. Ei acuză că promisiunile autorităților rămân neonorate, iar restricțiile, alături de sprijinul insuficient, îi aduc în pragul falimentului.

Dacă negocierile din perioada următoare nu se vor concretiza cu măsuri favorabile și un sprijin financiar adecvat, asociațiile de profil au anunțat că vor mobiliza din nou ciobanii pentru acțiuni de protest în Capitală, dorind să-și facă auzită vocea în fața decidenților care le hotărăsc soarta.

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