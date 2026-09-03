Publicația online Recorder a răspuns solicitării Realitatea Plus în scandalul panourilor stradale

Publicat 3 sept. 2026, 14:37 Actualizat 3 sept. 2026, 14:50 Sursă Realitatea.net

Publicația online Recorder a răspuns solicitării Realitatea Plus de a oferi detalii despre panourile stradale cu care a fost promovată o recentă anchetă legată de șeful SPP, Lucian Pahonțu. Potrivit comunicatului, redacția Recorder are un contract cu o firmă de publicitate pentru promovarea materialelor pe care le realizează.

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